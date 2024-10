Chi sarebbe il prossimo presidente USA tra Trump e Harris se si votasse oggi: i sondaggi negli Stati chiave (Di martedì 22 ottobre 2024) Stando agli ultimissimi sondaggi a sole due settimane dalle elezioni presidenziali USA del 5 novembre prossimo, se si votasse oggi vincerebbe alla Casa Bianca Donald Trump, in vantaggio - seppur minimo - su Kamala Harris in quattro dei sette Swing states. Fanpage.it - Chi sarebbe il prossimo presidente USA tra Trump e Harris se si votasse oggi: i sondaggi negli Stati chiave Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Stando agli ultimissimia sole due settimane dalle elezioni presidenziali USA del 5 novembre, se sivincerebbe alla Casa Bianca Donald, in vantaggio - seppur minimo - su Kamalain quattro dei sette Swing states.

