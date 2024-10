Champions: Juve, non basta Perin: Tourè lancia lo Stoccarda. Bologna ko contro l'Aston Villa (Di martedì 22 ottobre 2024) Juventus-Stoccarda 0-1 Marcatore : 47' st Touré. JuveNTUS (4-2-3-1) : Perin 7.5; Savona 5.5 (10' st Cambiaso 5.5), Danilo 5, Kalulu 5.5, Cabal 6; Thuram 6 (45' st Rouhi sv), McKennie 5.5 (10' st Locatelli 5.5); Conceicao 5 (10' st Weah 6.5), Fagioli 5.5, Yildiz 5; Vlahovic 4.5 (24' st Adzic 5.5). In panchina: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta 5.5. Stoccarda (4-2-3-1) : Feedpress.me - Champions: Juve, non basta Perin: Tourè lancia lo Stoccarda. Bologna ko contro l'Aston Villa Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 22 ottobre 2024)ntus-0-1 Marcatore : 47' st Touré.NTUS (4-2-3-1) :7.5; Savona 5.5 (10' st Cambiaso 5.5), Danilo 5, Kalulu 5.5, Cabal 6; Thuram 6 (45' st Rouhi sv), McKennie 5.5 (10' st Locatelli 5.5); Conceicao 5 (10' st Weah 6.5), Fagioli 5.5, Yildiz 5; Vlahovic 4.5 (24' st Adzic 5.5). In panchina: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta 5.5.(4-2-3-1) :

Juve-Stoccarda 0-1 : Perin non basta - decide Toure - Tra il 15? e il 17?, ancora Perin grande protagonista: prima ha alzato sopra la traversa una conclusione di Demirovic e poi ha risposto alla grande sulla conclusione di destro di Millot verso il primo palo. – Foto Image – (ITALPRESS). Dopo meno di tre minuti dall'avvio della ripresa era stato Undav a segnare, ma l'intervento del Var ha poi annullato la rete per un tocco di mano. (Iltempo.it)

Juve-Stoccarda 0-1 : Perin non basta - decide Toure - Dopo meno di tre minuti dall’avvio della ripresa era stato Undav a segnare, ma l’intervento del Var ha poi annullato la rete per un tocco di mano. La sua squadra è stata sconfitta 1-0 dallo Stoccarda all’Allianz Stadium di Torino nella terza giornata di Champions League. Al 47?, in pieno recupero, gol-capolavoro di El Bilal Tourè servito per vie centrali da Millot, bravo l’ex Atalanta a ... (Unlimitednews.it)

Juventus-Stoccarda - bianconeri sconfitti nonostante Perin - Tuttavia, in pieno recupero, lo Stoccarda ha trovato il gol decisivo con El Bilal Toure, che ha sfruttato un assist di Millot per battere Perin con una conclusione impeccabile. Il portiere bianconero si è ripetuto poco prima dell’intervallo, respingendo un colpo di testa di Undav che sembrava destinato in rete. (Thesocialpost.it)