Anteprima24.it - Calcio: Maradona jr alle Canarie, allenerà l’Ibarra

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Diegojunior è il nuovonatore dell’Us Ibarra, squadra di terza divisione spagnola delleattualmente naviga in zona salvezza nel Gruppo XII della Tercera Federación e ha deciso il cambio sulla panchina (al posto di Francis Díaz), per dare una sferzata all’ambiente. L’annuncio dell’ingaggio del figlio del pibe de oro e di Cristiana Sinagra è avvenuto sui canali social del club: “è lieto di presentare Diego Armandojr che farà èarte del corpo tecnico della prima squadra. Dopo varie esperienze nel campionato di Eccellenza campana, il tecnico italo-argentino ha firmato per la stagione 2024/2025. Benvenuto e tanti nuovi successi nella tua casa”. L'articolojrneràproviene da Anteprima24.it.