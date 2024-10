Calcio: Europa League. Gözübüyük arbitra la Roma, Dabanovic per la Lazio (Di martedì 22 ottobre 2024) Direttore di gara olandese per la sfida tra giallorossi e Dinamo Kiev, montenegrino per la gara tra il Twente e i biancocelesti NYON (SVIZZERA) - Designati per gli arbitri per le gare valide per la terza giornata di Europa League, in programma giovedì 24 ottobre. Alle 18.45 all'Olimpico la Roma rice Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Europa League. Gözübüyük arbitra la Roma, Dabanovic per la Lazio Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Direttore di gara olandese per la sfida tra giallorossi e Dinamo Kiev, montenegrino per la gara tra il Twente e i biancocelesti NYON (SVIZZERA) - Designati per gli arbitri per le gare valide per la terza giornata di, in programma giovedì 24 ottobre. Alle 18.45 all'Olimpico larice

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Midtjylland-Saint-Gilloise (Europa League - 24-10-2024 ore 18 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - I danesi sono primi a pari merito col Copenaghen nel loro campionato ma nelle ultime due gare hanno collezionato due sconfitte; in Europa invece […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Scontro interessante in programma giovedì sera in Danimarca, tra Midtjylland e Union St. Gilloise: i padroni di casa partono favoriti ed hanno anche 3 punti in più in classifica degli ospiti. (Infobetting.com)

Maccabi Tel Aviv-Real Sociedad (Europa League - 24-10-2024 ore 18 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici. Txuri-urdin alla ricerca del primo successo europeo - Il tecnico può essere contento di quanto la sua squadra ha mostrato nella vittoriosa trasferta di sabato a Montilivi […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . L’inizio di stagione della Real Sociedad è stato piuttosto tormentato, sia in Liga che in Europa League: i baschi sono in ritardo in entrambe le competizioni ma ultimamente qualcosa sembra smuoversi per la squadra di Imanol. (Infobetting.com)

Designazioni arbitrali Uefa : Nikola Dabanovi? di Montenegro per Twebte-Lazio in Europa League - Grazie a questa tecnologia, particolari situazioni come i rigori o le espulsioni saranno riesaminate, garantendo una maggiore giustizia sportiva. L’inglese David Coote sarà il responsabile del monitoraggio video, affiancato dall’assistente VAR Stuart Attwell. Il match rappresenta un’importante opportunità per entrambe le squadre, in cerca di punti preziosi per la loro classifica nel torneo ... (Gaeta.it)