Bus incastrato sotto il ponte della ferrovia

Le prime avvisaglie risalgono alla scorsa primavera: le prove su strada avevano evidenziato che molti mezzi tra quelli acquistati recentemente avrebbero potuto avere difficoltà nel passare indenni sotto alcuni ponti della città e dell'intera provincia. La Nazione ne aveva scritto nel maggio scorso, dando conto delle perplessità di alcune sigle sindacali circa gli investimenti operati dal precedente management di Atc Esercizio. Ieri, la 'teoria' si è tradotta in pratica, con un autobus impiegato sulla linea urbana che si è incastrato sotto il ponte ferroviario di Rebocco, in via Monfalcone, a poca distanza dal complesso del 2 Giugno. L'episodio è avvenuto poco dopo l'ora di pranzo, con le foto dei passanti che, una volta approdati sui social, sono diventati immediatamente virali, attirando centinaia di commenti ironici da parte degli spezzini.

