Borsa | Milano in calo dello 04% pesano le utility

Borsa: Milano in calo dello 0,4%, pesano le utility (Di martedì 22 ottobre 2024) La Borsa di Milano si muove in calo, così come il resto dell'Europa, con la lente sulla stagione delle trimestrali, in corso negli Stati Uniti e alle porte nel Vecchio Continente. Il Ftse Mib cede lo 0,4% a 34.814 punti con le utility sotto pressione. A2a cede il 2,3%, Enel l'1,6%, Hera l'1,5%. Sul fronte opposto del listino bene Iveco (+2,4%). Salgono poi Leonardo (+1,35%) St (+1,13%). Vendite su Inwit (-1,9%). Tra i titoli sotto la lente Stellantis guadagna lo 0,3% mentre i dati Acea hanno certificato a settembre un -26% delle auto vendute in Europa. Lo spread lima leggermente con il differenziale tra Btp e Bund che resta su quota 122 punti. Sempre al 3,53% il rendimento del decennale italiano.

Borsa : Milano debole con l'Europa aspetta le trimestrali Usa - Tutti i mercati azionari del Vecchio continente hanno infatti concluso in ribasso: le Borse più deboli sono state quelle di Parigi e Francoforte, che hanno chiuso con un calo di un punto percentuale, seguite da Madrid in ribasso dello 0,6%. Il petrolio e il gas sono in crescita di circa il 2%. Ma è stata soprattutto una giornata di forte tensione e vendite sui titoli di Stato, con lo spread tra ... (Quotidiano.net)

Borsa : Milano debole con l'Europa aspetta le trimestrali Usa - Anche lo spread dei confronti del Bund tedesco a pari scadenza alla fine della scorsa settimana era ai minimi recenti, esattamente dal novembre 2021. In questo contesto in Borsa a Milano nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo più pesante è stato quello del Monte dei Paschi in calo finale del 2,7%, seguito da Stellantis che ha perso il 2,1% e dalla Banca popolare di Sondrio in ribasso di ... (Quotidiano.net)

Borsa : Milano chiude in calo - Ftse Mib -0 - 71% - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dello 0,71% a 34.955 punti. (Quotidiano.net)