Bonus affitti. La graduatoria: "Ammessi in 60" (Di martedì 22 ottobre 2024) Sono 60 in totale, al momento, gli Ammessi al beneficio del contributo affitto 2024, 72 invece gli esclusi per mancanza dei requisiti o sospesi per documentazione incompleta o non conforme. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno, su Amministrazione Trasparente. I non Ammessi all'erogazione del contributo possono presentare eventuali ricorsi o integrazioni entro la scadenza, inderogabile, del prossimo 28 ottobre utilizzando il modulo predisposto (scaricabile al link https://www.comunefiv.it/wp-content/uploads/2024/10/MODULO-per-ricorsi-e-integrazioni.pdf ) e consegnandolo all'Ufficio protocollo del Comune di Figline e Incisa Valdarno tramite una delle modalità previste, ovvero a mano, all'indirizzo email protocollo@comunefiv.

