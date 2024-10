Blackout a Cuba, il racconto da L’Avana: “58 ore senza corrente, mai successa una cosa così eccezionale” (Di martedì 22 ottobre 2024) A Fanpage.it Marco Gargiullo, italiano residente a Cuba da 20 anni, ha raccontato il lungo Blackout che ha interessato l'isola a partire da venerdì 18 ottobre. A L'Avana la situazione sembra essersi ristabilita. In altre zone, invece, complice anche l'arrivo dell'uragano Oscar, che sta rendendo complesse le operazioni di ripristino, tante persone sono ancora al buio. Fanpage.it - Blackout a Cuba, il racconto da L’Avana: “58 ore senza corrente, mai successa una cosa così eccezionale” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) A Fanpage.it Marco Gargiullo, italiano residente ada 20 anni, ha raccontato il lungoche ha interessato l'isola a partire da venerdì 18 ottobre. A L'Avana la situazione sembra essersi ristabilita. In altre zone, invece, complice anche l'arrivo dell'uragano Oscar, che sta rendendo complesse le operazioni di ripristino, tante persone sono ancora al buio.

Cuba - 6 morti per uragano Oscar : blackout per quarta notte consecutiva

