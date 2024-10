Ballo, memorial Fausto Scaglioni. Tante coppie si sono sfidate al ristorante “La Giara“ (Di martedì 22 ottobre 2024) "Fausto era così, e così avrebbe voluto fare una serata, seppur in suo onore": a dirlo sono i fratelli Luca e Roberto Scaglioni, titolari del ristorante “La Giara“, che domenica sera, in occasione del quarto memorial per il fratello Fausto, hanno organizzato una gara di Ballo, a cui tantissimi ballerini, tantissimi amici della famiglia hanno preso parte. La serata, condotta da Francesca Guidi, ha visto la partecipazione degli assessori Vimini e Pandolfi, membri della giuria che ha votato i ballerini migliori della serata. Ilrestodelcarlino.it - Ballo, memorial Fausto Scaglioni. Tante coppie si sono sfidate al ristorante “La Giara“ Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "era così, e così avrebbe voluto fare una serata, seppur in suo onore": a dirloi fratelli Luca e Roberto, titolari del“La“, che domenica sera, in occasione del quartoper il fratello, hanno organizzato una gara di, a cui tantissimi ballerini, tantissimi amici della famiglia hanno preso parte. La serata, condotta da Francesca Guidi, ha visto la partecipazione degli assessori Vimini e Pandolfi, membri della giuria che ha votato i ballerini migliori della serata.

