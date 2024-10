Autostrada A4 Bergamo, code di chilometri fino a Capriate per incidente (Di martedì 22 ottobre 2024) Maxi incidente all’alba del 22 ottobre lungo l’Autostrada A4. Lunghe code (almeno 5 chilometri) si sono formate in direzione Torino nel tratto di Autostrada tra Bergamo e Capriate a causa di uno scontro avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina (martedì 22 ottobre) all’altezza di Dalmine. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’incidente avrebbe coinvolto diversi veicoli e una ventina di persone. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un’automedica. Per fortuna al momento non ci sono segnalazioni di vittime o feriti gravi, anche se le informazioni sull’accaduto sono ancora parziali. L'articolo Autostrada A4 Bergamo, code di chilometri fino a Capriate per incidente proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Autostrada A4 Bergamo, code di chilometri fino a Capriate per incidente Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Maxiall’alba del 22 ottobre lungo l’A4. Lunghe(almeno 5) si sono formate in direzione Torino nel tratto ditraa causa di uno scontro avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina (martedì 22 ottobre) all’altezza di Dalmine. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, l’avrebbe coinvolto diversi veicoli e una ventina di persone. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze e un’automedica. Per fortuna al momento non ci sono segnalazioni di vittime o feriti gravi, anche se le informazioni sull’accaduto sono ancora parziali. L'articoloA4diperproviene da The Social Post.

