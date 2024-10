Atletico Ascoli, subito l’occasione per il riscatto (Di martedì 22 ottobre 2024) Il patron dell’Atletico Ascoli, Graziano Giordani, a fine partita non è sembrato per nulla soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. La sconfitta contro il Fossombrone poteva starci, ma anche il presidente si aspettava qualcosa di più. La prestazione non è stata esaltante e ha fatto seguito a quella poco brillante contro L’Aquila. Che la gara di Fossombrone sarebbe stata come al solito ostica, era abbastanza facile da prevedere. I ragazzi di Mister Michele Fucili stanno attraversando un gran momento di forma e non a caso occupano il primo posto in classifica assieme alla Sambenedettese. Dall’Atletico Ascoli, forte delle tre vittorie consecutive in trasferta, ci si aspettava però decisamente di più. Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, subito l’occasione per il riscatto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il patron dell’, Graziano Giordani, a fine partita non è sembrato per nulla soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. La sconfitta contro il Fossombrone poteva starci, ma anche il presidente si aspettava qualcosa di più. La prestazione non è stata esaltante e ha fatto seguito a quella poco brillante contro L’Aquila. Che la gara di Fossombrone sarebbe stata come al solito ostica, era abbastanza facile da prevedere. I ragazzi di Mister Michele Fucili stanno attraversando un gran momento di forma e non a caso occupano il primo posto in classifica assieme alla Sambenedettese. Dall’, forte delle tre vittorie consecutive in trasferta, ci si aspettava però decisamente di più.

Pandolfi lo porta in vetta. Atletico Ascoli al tappeto - 7 (40’ st Bucchi ng). Al minuto 3 Casolla clamoroso dal limite: stoppa e si gira con un elegante gesto tecnico, peccato solo che Pompei gli respinga il pallone di puro istinto. Al minuto 28 la prima vera occasione per il Fosso, con Camilloni che fallisce di testa giusto di un soffio, su un tiro dalla bandierina battuto da Riccardo Pandolfi. (Ilrestodelcarlino.it)

L’Atletico Ascoli alla ricerca di nuove soluzioni - Ieri sono ripresi gli allenamenti dell’Atletico Ascoli in vista della trasferta di domenica prossima a Fossombrone, per l’ennesimo derby di questo inizio del campionato di Serie D. Abbiamo una squadra giovane e talentuosa, che ha tutte le carte in regola per fare un ottimo campionato". Se continuiamo a giocare con questo spirito, le vittorie arriveranno. (Ilrestodelcarlino.it)

Atletico Ascoli - il solito errore dopo aver segnato - Un errore frutto anche dell’euforia per aver trovato il gol dell’1-0. Noi abbiamo preparato un piano gara che alla fine si è visto in campo, bisogna lavorare in alcune sottigliezze per cercare di vincere questo tipo di partite perché ancora una volta abbiamo subito gol subito dopo averlo segnato noi e è la terza volta che ci capita quest’anno. (Ilrestodelcarlino.it)