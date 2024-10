Arrestato Salvatore Orabona, latitante del clan dei Casalesi: era ricercato per tentato omicidio (Di martedì 22 ottobre 2024) Orabona, 52 anni, ritenuto dagli inquirenti un elemento di spicco del clan dei Casalesi, era stato condannato a 9 anni e 4 mesi per tentato omicidio. Fanpage.it - Arrestato Salvatore Orabona, latitante del clan dei Casalesi: era ricercato per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 52 anni, ritenuto dagli inquirenti un elemento di spicco deldei, era stato condannato a 9 anni e 4 mesi per

Arrestato a Pignataro Maggiore un esponente di spicco del clan dei Casalesi : Salvatore Orabona in manette - Questo ordine era relativo a un tentato omicidio risalente al 2001, per il quale l’uomo era stato condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione con sentenza definitiva. Il 52enne si trovava in un casolare di campagna nei dintorni di Pignataro Maggiore, insieme a due cani di grossa taglia. Dettagli dell’arresto e coordinamento delle indagini L’arresto di Salvatore Orabona è stato eseguito ... (Gaeta.it)

L’arroganza dei nuovi Casalesi e il tesoro dei clan inghiottito da un buco nero - Le indagini sul gruppo di Mezzero evidenziano la spaccatura tra i vertici dei Casalesi e gli ex ufficiali: i patrimoni dei capi sono ormai al sicuro, non hanno più bisogno degli ex soldati.Continua a leggere . (Fanpage.it)

