Anticipazioni Temptation Island del 22 ottobre | il destino di Alfonso e Federica

(Di martedì 22 ottobre 2024) Questa sera,ci porta al suo atto finale, quello in cui tutte le maschere cadono e le parole diventano pietre. Sette settimane di drammi, lacrime e dichiarazioni incendiarie si chiudono con il falò che ha come protagonisti, l’unica coppia che non ha ancora fatto il passo fatidico. In prima serata su Canale 5, Filippo Bisciglia sarà l’arbitro di un’ultima resa dei conti tra chi ha resistito e chi ha ceduto alla tentazione., un falò che promette scintillesono fidanzati da otto anni, convivono da uno, ma a sentirli sembra di ascoltare il racconto di due estranei. Lei, estetista di vent’anni, è stanca della gelosia patologica del suo compagno, il quale non vuole che metta piede fuori casa senza un permesso scritto.