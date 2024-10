Andrea Bocelli, intervista per “Andrea Bocelli 30: The Celebration” (Di martedì 22 ottobre 2024) Andrea Bocelli ha festeggiato 30 anni di carriera. Per l’occasione, il cantante più apprezzato nel mondo, ha presentato in anteprima mondiale ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, “Andrea Bocelli 30: The Celebration”. Il film concerto, diretto da Sam Wrench, ripercorre lo spettacolare evento che Bocelli ha tenuto lo scorso luglio a Lajatico per celebrare il suo trentesimo anniversario nella musica. Superguidatv.it - Andrea Bocelli, intervista per “Andrea Bocelli 30: The Celebration” Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha festeggiato 30 anni di carriera. Per l’occasione, il cantante più apprezzato nel mondo, ha presentato in anteprima mondiale ad Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, “30: The”. Il film concerto, diretto da Sam Wrench, ripercorre lo spettacolare evento cheha tenuto lo scorso luglio a Lajatico per celebrare il suo trentesimo anniversario nella musica.

