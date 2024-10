Al pronto soccorso con una pistola (scacciacani), aggredisce i carabinieri: arrestato (Di martedì 22 ottobre 2024) Addosso aveva una pistola scacciacani (senza tappo rosso), un coltello a serramanico e una catena. Quando i carabinieri gli hanno chiesto i documenti, li ha aggrediti. E per lui sono scattate le manette. È successo al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano nella serata di lunedì 21 ottobre, nei Milanotoday.it - Al pronto soccorso con una pistola (scacciacani), aggredisce i carabinieri: arrestato Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Addosso aveva una(senza tappo rosso), un coltello a serramanico e una catena. Quando igli hanno chiesto i documenti, li ha aggrediti. E per lui sono scattate le manette. È successo aldell’ospedale di Legnano nella serata di lunedì 21 ottobre, nei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Bussare la porta" : quelle scritte all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Cervello - La foto allegata è la porta di ingresso del pronto soccorso del Cervello, il 21 ottobre 2024. Le comunicazioni affisse sono: - Informativa del 2020 sul pre-triage all'interno della tenda COVID che non esiste più - Numero emergenza regionale Coronavirus non più attivo - Obbligo di indossare la... (Palermotoday.it)

Cittadinanzattiva - tempi d'attesa nei pronto soccorso : Abruzzo la seconda "peggiore" per codici bianchi e verdi - L’Abruzzo tra le regioni che “faticano a contenere i tempi di permanenza in pronto soccorso” che a livello nazionale vanno dai 111 minuti per i codici bianchi ai 147 per i codici verdi e che, sul territorio, sono mediamente per questi ultimi di 162 minuti con l’Abruzzo secondo solo alla Sardegna. . (Ilpescara.it)

Paziente 21enne e sua madre picchiano un medico e un infermiere al pronto soccorso di Pavia : denunciati - Un medico e un infermiere hanno denunciato di essere stati aggrediti da un paziente 21enne e da sua madre al pronto soccorso di Pavia. Il primo avrebbe ricevuto un calcio al basso ventre e un pugno al volto, mentre il secondo sarebbe stato morso e graffiato.Continua a leggere . (Fanpage.it)