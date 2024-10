Gaeta.it - Aggressione choc a Roma: idraulico pestato dal datore di lavoro per un pagamento di 1600 euro

Un episodio di violenza ingiustificata ha scosso la capitale italiana lo scorso venerdì, quando unno ha subito un'feroce da parte del suodi. La controversia è nata da un debito diper sei mesi di, non pagati dall'imprenditore. Questo fatto ha portato a una drammatica escalation che si è conclusa con l'arresto del colpevole. La situazione pone in evidenza temi cruciali legati alnero e alla violenza nei luoghi di. La situazione lavorativa dell'L', un uomo di cinquantasei anni, ha lavorato per una ditta edile per sei mesi. Tuttavia, le promesse di una regolarizzazione del contratto non hanno mai trovato applicazione, lasciandolo in una posizione precaria.