Acqua ambiente ed energia | il Sud riparte

Il Sud può ripartire con Acqua ed energia. Le risorse idriche del Mezzogiorno, insieme al fatturato e alle attività legate alla produzione energetica, rappresentano poco meno del 5% del prodotto interno lordo del Sud. È stato presentato, ieri a Palermo, il quarto rapporto Svimez-Utilitalia sull'impatto delle utility ambientali, energetiche e idriche sull'economia meridionale.

