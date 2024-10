Ilfattoquotidiano.it - “Vorrei condurre un programma sull’ufologia, sulla medicina non tradizionale, in tv non ne parla nessuno. Mi chiamano per il Grande Fratello ma non accetto”: parla Marco Columbro

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) In tv vorrebbe fare “untipo Mistero di approfondimento, la ricerca spirituale, lanon” perché “non ne” e a lui piacerebbe. Cosìsi è raccontato a Libero e lo ha fatto spiegando che le proposte televisive ricevute in questi anni non erano, diciamo così, nelle sue corde: “Quasi ogni anno mi fanno una proposta dalma nonperché, dopo 50 anni di professione che festeggio quest’anno, non mi porterebbe niente e non mi servirebbe nemmeno a niente, perché non ho bisogno di popolarità. Per cui: dal punto di vista professionale zero, da quello umano zero Me ne sto a casa mia”. Le idee chiare il conduttore ce l’ha, anche perché si occupa di gestire un hotel in uno dei luoghi più belli della Toscana, la Val D’Orcia.