Ventimiglia, installazione artistica sulla rotta dei migranti (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Associazione Mediterranea Saving Humans ha promosso nella giornata di domenica 20 ottobre una “passeggiata solidale” a Ventimiglia, sul sentiero che utilizzano i migranti in cammino verso la frontiera francese, alla quale hanno preso parte alcune decine di persone. La camminata è servita anche a ripulire il sentiero, a tracciare frecce per indicare il corretto percorso e i burroni più pericolosi e a posizionare corde di sicurezza. Al culmine del percorso, nei pressi della rete che segna il confine francese, è stata installata l’opera ‘Reato di umanità’, il monumento di arte pubblica dedicato a tutte le madri e donne migranti e alle loro figlie/figli, realizzato dall’artivista (attivista e artista) Cristina Donati Meyer. Lapresse.it - Ventimiglia, installazione artistica sulla rotta dei migranti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’Associazione Mediterranea Saving Humans ha promosso nella giornata di domenica 20 ottobre una “passeggiata solidale” a, sul sentiero che utilizzano iin cammino verso la frontiera francese, alla quale hanno preso parte alcune decine di persone. La camminata è servita anche a ripulire il sentiero, a tracciare frecce per indicare il corretto percorso e i burroni più pericolosi e a posizionare corde di sicurezza. Al culmine del percorso, nei pressi della rete che segna il confine francese, è stata installata l’opera ‘Reato di umanità’, il monumento di arte pubblica dedicato a tutte le madri e donnee alle loro figlie/figli, realizzato dall’artivista (attivista e artista) Cristina Donati Meyer.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ventimiglia, installazione artistica sulla rotta dei migranti - (LaPresse) L’Associazione Mediterranea Saving Humans ha promosso nella giornata di domenica 20 ottobre una “passeggiata solidale” sul sentiero ... (stream24.ilsole24ore.com)

San Berillo si rinnova: al via i lavori di riqualificazione di via Pistone e via delle Finanze - A breve, inoltre, partiranno anche i lavori per la realizzazione del grande parco urbano attrezzato, che si estenderà su oltre 7.000 metri quadrati tra piazza della Repubblica e via Ventimiglia.“ ... (catania.liveuniversity.it)

Bucci a Ventimiglia chiede di acquisire il Parco Roja - Scintille a distanza con Orlando: “Che ha fatto contro la mafia?”. La replica: “Ennesimo scivolone, ha approvato il Codice antimafia vigente” ... (ilsecoloxix.it)