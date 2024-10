Valditara: “Su bullismo dobbiamo fare tutti un’autocritica seria. È fondamentale fornire esempi di figure positive e insegnare valori” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso la sua vicinanza ai genitori di Leo, il ragazzo di 15 anni suicidatosi a Senigallia, e lancia un forte messaggio contro il bullismo e la violenza. L'articolo Valditara: “Su bullismo dobbiamo fare tutti un’autocritica seria. È fondamentale fornire esempi di figure positive e insegnare valori” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha espresso la sua vicinanza ai genitori di Leo, il ragazzo di 15 anni suicidatosi a Senigallia, e lancia un forte messaggio contro ile la violenza. L'articolo: “Su. Èdi” .

Bullismo e educazione : il monito del ministro Valditara a Savona - In questo senso, l’attenzione deve focalizzarsi non solo sul recupero degli studenti vittime di atti di bullismo, ma anche su strategie preventive che possano evitare simili drammi in futuro. I bulli spesso si scagliano contro i più deboli, consapevoli della loro fragilità. La scuola dovrebbe essere un terreno fertile per la diffusione dei valori di rispetto e solidarietà. (Gaeta.it)

L’avvocato dei familiari di Leo vuole incontrare il ministro Valditara : «Sto ricevendo diverse testimonianze di bullismo nella scuola» - SENIGALLIA - Arriverà fino alla porta del ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara l’avvocato Pia Perricci, legale dei genitori di Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita con un colpo di pistola perché avrebbe subito bullismo a scuola. È intenzionata ad incontrarlo «per informarlo... (Anconatoday.it)

Suicida a 15 anni per bullismo - la Procura apre un’indagine. L’avvocata chiederà un incontro con Valditara - L’avvocata della famiglia vuole incontrare il ministro Nel frattempo, l’avvocato della famiglia di Leonardo, Pia Perricci, ha annunciato l’intenzione di chiedere un incontro con il ministro Giuseppe Valditara per discutere delle testimonianze di altri casi di bullismo emersi nella scuola frequentata dal quindicenne. (Open.online)