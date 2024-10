Uomini e Donne, Raffaella Scuotto conferma la terapia e il percorso che ha iniziato: il forte messaggio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e reduce dalla fine della relazione con il tronista Brando Ephrikian, ha scelto di affrontare un tema delicato e personale sui social: la salute mentale. In una serie di video condivisi nelle sue Instagram Stories, Raffaella ha raccontato di aver intrapreso un nuovo percorso terapeutico, rivelando emozioni, aspettative e il coraggio di cercare la pace interiore. Il suo messaggio ha subito catturato l’attenzione dei fan, toccando corde sensibili e offrendo una riflessione sull’importanza di prendersi cura di sé stessi. Scopriamo le sue parole e la decisione che l’ha portata a intraprendere questa nuova strada. Uomini e Donne: Raffaella Scuotto e la decisione di iniziare la terapia Raffaella Scuotto ha annunciato ai suoi follower di aver iniziato un percorso di terapia, una decisione che ha preso con determinazione e serenità . Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Raffaella Scuotto conferma la terapia e il percorso che ha iniziato: il forte messaggio Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), ex corteggiatrice die reduce dalla fine della relazione con il tronista Brando Ephrikian, ha scelto di affrontare un tema delicato e personale sui social: la salute mentale. In una serie di video condivisi nelle sue Instagram Stories,ha raccontato di aver intrapreso un nuovoterapeutico, rivelando emozioni, aspettative e il coraggio di cercare la pace interiore. Il suoha subito catturato l’attenzione dei fan, toccando corde sensibili e offrendo una riflessione sull’importanza di prendersi cura di sé stessi. Scopriamo le sue parole e la decisione che l’ha portata a intraprendere questa nuova strada.e la decisione di iniziare laha annunciato ai suoi follower di averundi, una decisione che ha preso con determinazione e serenità .

