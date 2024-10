United Cup 2024, Italia nel Girone D con Francia e Svizzera (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella notte Italiana sono stati sorteggiati i gironi della prossima edizione della United Cup, in programma dal 27 dicembre al 5 gennaio. Saranno ancora le cityĂ di Perth e Sydney a inaugurare la stagione tennistica, con l’Italia che si presenta al via con Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Matteo Gigante, Angelica Moratelli ed Andrea Vavassori. Gli azzurri sono finiti nel gruppo D, che comprende anche la Francia guidata da Ugo Humbert e Diane Parry, e la Svizzera, che avrĂ invece al via Dominick Stricker e Belinda Bencic. La nostra squadra scenderĂ in campo a Sydney. TUTTI I PARTECIPANTI I GRUPPI Perth A C E  USA  Grecia  Cina  Canada  Kazakhstan  Germania  DA DEFINIRE  Spagna  Brasile Sydney B D F  Polonia  Italia  Gran Bretagna  Rep. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nella nottena sono stati sorteggiati i gironi della prossima edizione dellaCup, in programma dal 27 dicembre al 5 gennaio. Saranno ancora le cityĂ di Perth e Sydney a inaugurare la stagione tennistica, con l’che si presenta al via con Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Matteo Gigante, Angelica Moratelli ed Andrea Vavassori. Gli azzurri sono finiti nel gruppo D, che comprende anche laguidata da Ugo Humbert e Diane Parry, e la, che avrĂ invece al via Dominick Stricker e Belinda Bencic. La nostra squadra scenderĂ in campo a Sydney. TUTTI I PARTECIPANTI I GRUPPI Perth A C E  USA  Grecia  Cina  Canada  Kazakhstan  Germania  DA DEFINIRE  Spagna  Brasile Sydney B D F  Polonia  Gran Bretagna  Rep.

