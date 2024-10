Un compleanno speciale per l'attuale vice presidente degli Stati Uniti che ambisce a diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Kamala Harris ha compiuto ieri i suoi primi 60 anni e lo ha fatto mentre teneva un comizio a Jonesboro, in Georgia, per il suo tour elettorale. Non certo una tipica location per festeggiare un momento così importante della vita, ma un luogo degno di tutto rispetto lo stesso, visto che da lì, il 5 novembre, potrà arrivare il suo più bel regalo di compleanno: l’elezione alla Casa Bianca. Iodonna.it - Un compleanno speciale per l'attuale vice presidente degli Stati Uniti che ambisce a diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Kamala Harris ha compiuto ieri i suoi primi 60 anni e lo ha fatto mentre teneva un comizio a Jonesboro, in Georgia, per il suo tour elettorale. Non certo una tipica location per festeggiare un momento così importante della vita, ma un luogo degno di tutto rispetto lo stesso, visto che da lì, il 5 novembre, potrà arrivare il suo più bel regalo di: l’elezione alla Casa Bianca.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Addio a Ratan Tata - morto a 86 anni per ipotensione ortostatica l’ex presidente del conglomerato Indiano - nipote del fondatore Jamshedji Tata - Addio a Ratan Tata: è morto all’età di 86 anni per insufficienza multi-organo dovuta ad ipotensione ortostatica e altre complicazioni dovute all’anzianità , l’ex presidente del conglomerato indiano Tata Group, nipote del fondatore del gruppo Jamshedji Tata. Il Tycoon indiano era in cura al Breach Can . (Ilgiornaleditalia.it)

Contestano il presidente del Valencia : due tifosi in luna di miele arrestati a Singapore - pic. Contestazioni senza fine “Il club è nostro e ci possiamo fare tutto quello che vogliamo, e nessuno può dire nulla“, scrive sui social la figlia dell’asiatico. Anche il club Valencia ha detto la sua: “in relazione alla notizia diffusa da diversi media sulla situazione di due tifosi spagnoli a Singapore, seguaci del Club, desidera dimostrare il proprio desiderio che questo episodio abbia il ... (Ilnapolista.it)

Masetti nuovo presidente : "Siamo stati premiati" - La vittoria della continuità . Gianluca Barni . Il voto per il Consorzio è stato un grande esercizio di democrazia, anche se dovremo lavorare nei prossimi anni per far sì che la partecipazione sia sempre più ampia. Non smetteremo di vigilare sull’operato del Consorzio e parteciperemo attivamente, portando avanti le istanze dei consorziati e del territorio. (Lanazione.it)