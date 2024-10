Nerdpool.it - Tunué a Lucca Comics&Games 2024

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dal 30 ottobre al 3 novembrelavi aspetta aComics & Games, l’evento più atteso da tutte le appassionate e gli appassionati di fumetti, videogiochi e cultura pop. Tante le sorprese per festeggiare i 20 anni della casa editrice. In primis il doppio stand: al Padiglione Napoleone (NAP 330) e lastation in piazza San Giusto, un padiglione tematico interamente dedicato al mondo. Pronti per “Destinazione meraviglia”, una stazione per intraprendere un viaggio tra i personaggi e le storiecon photo opportunity, premi e eventi speciali.