Trump - l’attentato era “prevenibile” : l’esito dell’indagine Usa - (Adnkronos) – Il tentato assassinio di Donald Trump dello scorso 13 luglio era "prevenibile". E' questa la conclusione raggiunta dalla task force bipartisan della Camera che ha indagato sull'attacco contro l'ex presidente durante il comizio di Butler in Pennsylvania, in cui un sostenitore di Trump è stato ucciso e altri due feriti, prima che venisse […]. (Periodicodaily.com)

Commissione indipendente sull’attentato a Trump : “Attacco causato da gravi difetti nei servizi segreti” - Per questo motivo le raccomandazioni degli analisti hanno consigliato di non abbassare la guardia sul tema della sicurezza. La pecca nel sistema del secret service ha fatto in modo che l’attentato a Donald Trump si verificasse con grande facilità. Commissione indipendente: “Senza riforme, succederà di nuovo” “Il secret service come agenzia richiede riforme fondamentali per poter svolgere la sua ... (Secoloditalia.it)