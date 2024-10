Tragedia nell’esercito: muore Antonello Simeone, caporal maggiore di 47 anni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio ha colpito la comunità di Cassino con la morte del caporal maggiore Antonello Simeone, un uomo di 47 anni che ha perso la vita a seguito di un malore improvviso. Residente a Cassino, ma originario di Sant’Ambrogio del Garigliano, Simeone rappresentava un punto di riferimento non solo tra i suoi colleghi dell’Esercito Italiano, ma anche tra i cittadini, che lo conoscevano bene. Questo articolo racconterà la cronaca di quanto accaduto, l’impatto sulla comunità e il ricordo che lascia la sua scomparsa. Malore improvviso nella caserma Antonello Simeone si trovava nella caserma ‘Lolli Ghetti’ di Cassino, dove prestava servizio da diversi anni, quando ha accusato un malore improvviso. Gaeta.it - Tragedia nell’esercito: muore Antonello Simeone, caporal maggiore di 47 anni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico episodio ha colpito la comunità di Cassino con la morte del, un uomo di 47che ha perso la vita a seguito di un malore improvviso. Residente a Cassino, ma originario di Sant’Ambrogio del Garigliano,rappresentava un punto di riferimento non solo tra i suoi colleghi dell’Esercito Italiano, ma anche tra i cittadini, che lo conoscevano bene. Questo articolo racconterà la cronaca di quanto accaduto, l’impatto sulla comunità e il ricordo che lascia la sua scomparsa. Malore improvviso nella casermasi trovava nella caserma ‘Lolli Ghetti’ di Cassino, dove prestava servizio da diversi, quando ha accusato un malore improvviso.

Si sente male in sala mensa - in caserma - poi la corsa all’ospedale - purtroppo inutile. Il caporal maggiore Antonello Simeone aveva solo 47 anni. La drammatica serie di eventi a Cassino - Un tragico evento ha colpito il mondo militare di Cassino il 16 ottobre, quando il Graduato Aiutante Antonello Simeone, 47 anni, è stato stroncato da un improvviso malore mentre era in servizio nella caserma del 3° Reggimento Supporto Targeting “Bondone”. La notizia della sua morte ha lasciato sgomento tra i colleghi e l’intera comunità. (Dayitalianews.com)

Stroncato da un malore - fissati i funerali di Antonello Simeone - . Il militare, di soli 47 anni, residente a Cassino ma nativo di Sant'Ambrogio del Garigliano, ha accusato il grave malore mentre si trovava nella caserma. . Si terranno domani mattina, domenica 20 ottobre, a partire dalle 9. 30 i funerali del caporal maggiore dell'Esercito Italiano, Antonello Simeone. (Frosinonetoday.it)

Antonello Simeone si sente male mentre è a mensa con i commilitoni e muore - Un militare di 47 anni, il caporale maggiore Antonello Simeone, è deceduto poco dopo le 14 di oggi presso il pronto soccorso del Santa scolastica di Cassino (Frosinone). Il militare ha accusato un grave minore mentre pranzava in caserma insieme ai colleghi che immediatamente lo hanno... (Frosinonetoday.it)