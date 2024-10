Tragedia nel delta del Po: due donne cinesi trovate annegate a Rosolina (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel delta del Po, precisamente nella località di Rosolina, si è consumato un dramma che ha colpito la comunità locale e non solo. Due donne cinesi, di 47 e 50 anni, sono state trovate morte, probabilmente annegate, mentre si dedicavano alla pesca di granchi blu, una pratica comune nella zona. L’incidente ha scatenato una mobilitazione immediata dei soccorsi, rivelando la fragilità e le insidie che possono celarsi nelle attività all’aperto, anche quelle che sembrano più innocue. Il recupero delle salme da parte dei vigili del fuoco Le operazioni di recupero delle salme sono state condotte dai vigili del fuoco, che hanno intervenuto al fine di riportare a riva i corpi delle due donne. Il primo corpo è stato individuato da un’imbarcazione di pescatori, che ha segnalato la presenza di una persona galleggiante in acqua. Gaeta.it - Tragedia nel delta del Po: due donne cinesi trovate annegate a Rosolina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Neldel Po, precisamente nella località di, si è consumato un dramma che ha colpito la comunità locale e non solo. Due, di 47 e 50 anni, sono statemorte, probabilmente, mentre si dedicavano alla pesca di granchi blu, una pratica comune nella zona. L’incidente ha scatenato una mobilitazione immediata dei soccorsi, rivelando la fragilità e le insidie che possono celarsi nelle attività all’aperto, anche quelle che sembrano più innocue. Il recupero delle salme da parte dei vigili del fuoco Le operazioni di recupero delle salme sono state condotte dai vigili del fuoco, che hanno intervenuto al fine di riportare a riva i corpi delle due. Il primo corpo è stato individuato da un’imbarcazione di pescatori, che ha segnalato la presenza di una persona galleggiante in acqua.

