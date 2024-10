The Family 2, anticipazioni trame dal 21 al 25 ottobre: il terribile segreto che scuote due famiglie (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelle anticipazioni della settimana di The Family 2, si scopre che Aslan e Devin avevano tratto le loro conclusioni sulla morte di Ergun troppo presto: le trame dal 21 al 25 ottobre. Quella di The Family 2, disponibile in streaming su Mediaset Infinity, sarà una settimana, da lunedì 21 a venerdì 25 ottobre, piena di torbidi segreti e sconcertanti rivelazioni. Si comincia con un'indagine casalinga sulla morte di Ergun e si finisce con una cena destinata a sconvolgere gli equilibri di due famiglie. Tutto senza mai uscire dalla dimora dei Soykan. trame dal 21 al 25 ottobre Lunedì 21 ottobre: la polizia ha pochi dubbi rispetto alle sorti di Ergun: è morto. Aslan e Devin sospettano che Hulya possa essere coinvolta nella morte di Ergun e diversi indizi lo lasciano pensare. La Movieplayer.it - The Family 2, anticipazioni trame dal 21 al 25 ottobre: il terribile segreto che scuote due famiglie Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nelledella settimana di The2, si scopre che Aslan e Devin avevano tratto le loro conclusioni sulla morte di Ergun troppo presto: ledal 21 al 25. Quella di The2, disponibile in streaming su Mediaset Infinity, sarà una settimana, da lunedì 21 a venerdì 25, piena di torbidi segreti e sconcertanti rivelazioni. Si comincia con un'indagine casalinga sulla morte di Ergun e si finisce con una cena destinata a sconvolgere gli equilibri di due. Tutto senza mai uscire dalla dimora dei Soykan.dal 21 al 25Lunedì 21: la polizia ha pochi dubbi rispetto alle sorti di Ergun: è morto. Aslan e Devin sospettano che Hulya possa essere coinvolta nella morte di Ergun e diversi indizi lo lasciano pensare. La

Anticipazioni The Family - la puntata di oggi 21 Ottobre - La serie La serie esplora temi come la lealtà familiare, il potere, e il conflitto tra il bene e il male, mettendo in evidenza il peso delle decisioni personali e le conseguenze che queste hanno sulle relazioni umane. Segui le Anticipazioni di The Family su Zon. IT su Google News. it. Aslan, infatti, è costantemente diviso tra il desiderio di proteggere la sua famiglia e la necessità di ... (Zon.it)

Anticipazioni The Family - Puntate Turche : Cihan Resta Vedovo Per La Seconda Volta! - . Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace per Cihan e cosa succederà adesso? A voi i commenti! Articolo Anticipazioni The Family, Puntate Turche: Cihan Resta Vedovo Per La Seconda Volta! pubblicato da UD News. Proprio per via di questa insolita alleanza, Cihan ha l’occasione di conoscere Serap, la figlia di Ilyas. (Uominiedonnenews.it)

