Terna, Citi incrementa target price e conferma Neutral

(Di lunedì 21 ottobre 2024)group alza ilpera 8,10 euro,ndo la raccomandazione “” prima della pubblicazione dei risultati trimestrali (Teleborsa) –group hato a 8,10 euro per azione (dai precedenti 8,00 euro) ilsu, gestore delle reti per la trasmissione dell’energia elettrica quotato su Euronext Milan,ndo la raccomandazione “” sul titolo. L’aggiornamento arriva prima della pubblicazione dei risultati dei 9 mesi (prevista per il 6 novembre). Nel complesso, gli analisti prevedono un secondo semestre solido, guidato da incentivi output-based che sono in genere ponderati sul 4Q e un deflatore M2M rivisto del 5,5% dal 3,4%. Hanno anche abbassato la previsione di interessi netti riflettendo una maggiore capitalizzazione.