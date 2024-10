Tennis, il Tc Prato femminile batte Parioli Roma. Pareggio in rimonta per il Tc Bisenzio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prato, 21 ottobre 2024 - Una bella vittoria per la squadra femminile del Tennis Club Prato e un importante Pareggio per il team maschile del Tennis Club Bisenzio nella terza giornata del campionato di Tennis di serie A2. Nel confronto diretto con il Tc Parioli Roma, la squadra capitanata da Claudia Romoli supera 3-1 la formazione Romana che era a punteggio pieno. Tatiana Pieri sconfigge agevolmente (6-0, 6-1) Francesca Gandolfi, mentre viene sconfitta la spagnola Irene Burillo (Tc Prato) da Tena Lukas, che si impone con il risultato di 5-7, 6-3, 7-5 in una sfida durata più di due ore. Poi Viola Turini riporta in vantaggio le laniere superando 6-1, 6-4 Martina Di Giuseppe. Lanazione.it - Tennis, il Tc Prato femminile batte Parioli Roma. Pareggio in rimonta per il Tc Bisenzio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Una bella vittoria per la squadradelClube un importanteper il team maschile delClubnella terza giornata del campionato didi serie A2. Nel confronto diretto con il Tc, la squadra capitanata da Claudia Romoli supera 3-1 la formazionena che era a punteggio pieno. Tatiana Pieri sconfigge agevolmente (6-0, 6-1) Francesca Gandolfi, mentre viene sconfitta la spagnola Irene Burillo (Tc) da Tena Lukas, che si impone con il risultato di 5-7, 6-3, 7-5 in una sfida durata più di due ore. Poi Viola Turini riporta in vantaggio le laniere superando 6-1, 6-4 Martina Di Giuseppe.

