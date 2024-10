Striscioni a Milano contro concordato biennale, 'una trappola' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa mattina in corso Buenos Aires, a Milano, città con più partite Iva in Italia, è comparso uno striscione con la scritta "concordato Preventivo biennale: non cadere nella trappola! Informati bene prima di aderire!". È una iniziativa di Federcontribuenti, che intende sensibilizzare istituzioni e cittadini "sui rischi" del concordato preventivo biennale, la proposta del governo che stabilisce una base imponibile concordata per il biennio 2024-2025. "Non contestiamo la misura ma le modalità con cui viene spiegata e proposta ai cittadini - spiega Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti -. Modalità che, come abbiamo esposto al Garante dei Contribuenti, riteniamo lesive della libertà decisionale del contribuente e in contrasto con i principi costituzionali di equità e trasparenza". Quotidiano.net - Striscioni a Milano contro concordato biennale, 'una trappola' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Questa mattina in corso Buenos Aires, a, città con più partite Iva in Italia, è comparso uno striscione con la scritta "Preventivo: non cadere nella! Informati bene prima di aderire!". È una iniziativa di Federcontribuenti, che intende sensibilizzare istituzioni e cittadini "sui rischi" delpreventivo, la proposta del governo che stabilisce una base imponibile concordata per il biennio 2024-2025. "Non contestiamo la misura ma le modalità con cui viene spiegata e proposta ai cittadini - spiega Marco Paccagnella, presidente di Federcontribuenti -. Modalità che, come abbiamo esposto al Garante dei Contribuenti, riteniamo lesive della libertà decisionale del contribuente e in contrasto con i principi costituzionali di equità e trasparenza".

