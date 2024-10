Spettacoli senza licenza e musica troppo alta, 30 sanzioni della Polizia Locale. Ma c'è chi si mette in regola (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prosegue a Cesena l’attività di controllo della Polizia Locale sul fronte del commercio e delle attività economiche presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento alla legittimità dei locali e alle relative occupazioni di suolo pubblico. A conclusione della stagione estiva, momento Cesenatoday.it - Spettacoli senza licenza e musica troppo alta, 30 sanzioni della Polizia Locale. Ma c'è chi si mette in regola Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prosegue a Cesena l’attività di controllosul fronte del commercio e delle attività economiche presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento alla legittimità dei locali e alle relative occupazioni di suolo pubblico. A conclusionestagione estiva, momento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Intrappolati in casa da una frana : pompieri e polizia locale salvano una coppia di anziani - Non sono mancate le prove di coraggio per le forze dell'ordine durante l'emergenza maltempo che ha colpito la Romagna nell’ultimo fine settimana: gli agenti della polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina e i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Brisighella per soccorrere una coppia di... (Ravennatoday.it)

Due tentativi di suicidio sventati a Roma dalla Polizia Locale - Il dialogo e l’attenzione alle condizioni emotive delle persone sono stati cruciali per risolvere con successo entrambe le situazioni, confermando il ruolo chiave delle forze dell’ordine nella tutela della vita. Un ruolo fondamentale nella prevenzione Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale si sono dimostrati ancora una volta fondamentali nel prevenire tragedie grazie alla loro capacità ... (Ilfaroonline.it)

Chiusure stradali G7 - ecco i percorsi alternativi suggeriti dalla polizia locale - Dal 21 al 24 ottobre, in occasione del G7, vi saranno diverse chiusure stradali che impatteranno notevolmente sull’ordinaria viabilità urbana. A tal riguardo, la polizia locale invita la cittadinanza a rinunciare a spostamenti che non siano strettamente necessari. In ogni caso, a chiunque abbia... (Ilpescara.it)