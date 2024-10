Secoloditalia.it - Sopravvissuta al massacro del 7 Ottobre: ragazza israeliana suicida nel giorno del suo compleanno

(Di lunedì 21 ottobre 2024) E’alcompiuto da Hamas il 7al festival musicale Nova, in Israele, ma non ai traumi di quell’aggressione. Così Shirel Golan, 22 anni, ha deciso dirsi neldel suo 22esimo. La giovane, secondo quanto riportano i media israeliani, dallo scorso anno lottava contro il disturbo da stress post-traumatico. Domenica, avrebbe dovuto trascorrere la giornata festeggiando il suocon la sua famiglia. Invece, è stata trovata senza vita nella sua casa nella comunità di Porat, vicino a Netanya, con accanto il telefono pieno di auguri senza risposta da parte degli amici. Il trauma del 7, laè Shirel Golan La sua morte ha scatenato la furiosa denuncia del fratello, Eyal, che ha accusato lo Stato di non averle offerto l’aiuto necessario per i problemi emotivi e mentali successivi aldel 7