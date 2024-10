Ilfattoquotidiano.it - “Somministravano i farmaci per cani per alterare le prestazioni”: il bodybuilder Fabrizio De Silvestro a processo per falsificazione di ricette veterinarie

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È iniziato lo scorso mercoledì a Roma ilche vede imputatiDee la compagna Donatella Fornari con l’accusa die somministrazione illegale di– in particolare quelli usati per i– finalizzati adleagonistiche. Su Instagram De, ex campione del mondo nonché rappresentante della Federazione Internazionale di Body Building e Fitness, documenta e mostra orgoglioso i risultati dei propri costanti allenamenti in palestra raccogliendo il plauso di follower ammirati, eppure c’è il sospetto che dietro quei muscoli tirati e guizzanti possa esserci lo zampino diillegali.