Simona Ventura canta Tango insieme a Tananai e all’autotune e non riuscirai a trattenere le risate – VIDEO

A Che Tempo Che Fa Simona Ventura canta Tango insieme a Tananai

Giancarlo Magalli tira una frecciatina a Fabio Fazio e svela un aneddoto su Simona Ventura - “Diciamo che di persone ne ho aiutate tante, da Vanessa Incontrada a Fabio Fazio, fino a Massimo Troisi. . Lei non voleva quelli che non conosceva, ma io le dissi che era bravo, che le sarebbe piaciuto. Feci dei provini per cercare la mia valletta e vidi Simona che mi sembrava simpatica, spigliata e la presi. (Biccy.it)

Mister Movie | Cristiano Malgioglio e Simona Ventura : tensione per un invito mancato - Questo episodio ha generato un botta e…. Una recente tensione tra Cristiano Malgioglio e Simona Ventura ha catturato l’attenzione dei fan del gossip. Il celebre cantautore e giurato di Tale e Quale Show, trasmissione condotta da Carlo Conti su Rai Uno, ha espresso il suo disappunto per non essere stato invitato al matrimonio della Ventura. (Mistermovie.it)

Cristiano Malgioglio ai ferri corti con Simona Ventura : ecco perché - Durante una chiacchierata in cui erano presenti Diego Abatantuono e Ubaldo Pantani, Malgioglio a un certo punto ha preso la parola attaccando la showgirl: Io non sono stato invitato. Ospite nella trasmissione di Francesco Fredella, Protagonisti, in onda su RTL 102,5 anche Gabriele Parpiglia aveva raccontato che i due, un tempo grandi amici, fossero ai ferri corti: Lui è offeso con Simona ... (Isaechia.it)