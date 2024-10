Si sfila il braccialetto elettronico. Fermato vicino a casa della ex (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ubriaco e molesto. Aveva il divieto di avvicinarsi all’ex compagna, ma è stato sorpreso proprio nelle vicinanze della sua abitazione tra l’altro sprovvisto del braccialetto elettronico che portava dopo una denuncia per maltrattamenti. Un 56enne romeno è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Rho per danneggiamento aggravato. È successo nel weekend a Rho. L’uomo dal 14 febbraio scorso era sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dell’abitazione familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con braccialetto elettronico, a seguito della denuncia per maltrattamenti presentata dalla ex compagna una 60enne. Ilgiorno.it - Si sfila il braccialetto elettronico. Fermato vicino a casa della ex Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ubriaco e molesto. Aveva il divieto di avvicinarsi all’ex compagna, ma è stato sorpreso proprio nelle vicinanzesua abitazione tra l’altro sprovvisto delche portava dopo una denuncia per maltrattamenti. Un 56enne romeno è stato arrestato dai carabinierisezione RadiomobileCompagnia di Rho per danneggiamento aggravato. È successo nel weekend a Rho. L’uomo dal 14 febbraio scorso era sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dell’abitazione familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa, con, a seguitodenuncia per maltrattamenti presentata dalla ex compagna una 60enne.

Rho - rompe il braccialetto elettronico e va sotto casa della sua ex ubriaco : arrestato 56enne - L'altra sera, intorno alle 22 un passante ha segnalato alla centrale operative del 112 che un uomo in mezzo alla strada stava maneggiando qualcosa all'altezza della caviglia con atteggiamento sospetto. Molto probabilmente voleva andare a casa della donna e voleva avere la certezza di non essere intercettato.