“Sei un genocida questo non è il tuo Paese. Restituiteci ciò che ci avete rubato: le nostre ossa, la nostra gente”: la senatrice aborigena contro Re Carlo III (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brutta avventare per Re Carlo III che è stato contestato da una senatrice aborigena. È stato accusato la corona di aver rubato le terre australiane. Il re era in visita di cinque giorni in Australia con la regina Camilla, e ha tenuto un discorso al Parlamento di Canberra, nel quale aveva ricordato i suoi anni da studente nel continente e aveva parlato della pandemia di Covid e della vulnerabilità dell’Australia alla crisi climatica. Lidia Thorpe, senatrice indipendente, si è avvicinata al palco urlando contro il sovrano: “questo non è il tuo Paese. avete commesso un genocidio contro il nostro popolo. Restituiteci la nostra terra. Restituiteci ciò che ci avete rubato: le nostre ossa, i nostri teschi, i nostri bambini, la nostra gente. Hai distrutto la nostra terra. Dacci un trattato. Vogliamo un trattato in questo Paese. Sei un genocida”. Ilfattoquotidiano.it - “Sei un genocida questo non è il tuo Paese. Restituiteci ciò che ci avete rubato: le nostre ossa, la nostra gente”: la senatrice aborigena contro Re Carlo III Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Brutta avventare per ReIII che è stato contestato da una. È stato accusato la corona di averle terre australiane. Il re era in visita di cinque giorni in Australia con la regina Camilla, e ha tenuto un discorso al Parlamento di Canberra, nel quale aveva ricordato i suoi anni da studente nel continente e aveva parlato della pandemia di Covid e della vulnerabilità dell’Australia alla crisi climatica. Lidia Thorpe,indipendente, si è avvicinata al palco urlandoil sovrano: “non è il tuocommesso un genocidioil nostro popolo.laterra.ciò che ci: le, i nostri teschi, i nostri bambini, la. Hai distrutto laterra. Dacci un trattato. Vogliamo un trattato in. Sei un”.

