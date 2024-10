Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per Soelden: presenti Brignone e Bassino, assente Goggia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono state diramate le convocazionidello sciper quanto concerne il settore femminile in vista dell’opening stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025, previsto a, in Austria, dove si terrà uno slalom gigante sabato 26 ottobre con prima manche alle 10.00 e seconda run alle 13.00. Saranno sette le azzurre in gara sul ghiacciaio del Rettenbach, ovvero Federica, Marta, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e l’esordiente Giorgia Collomb.Sofia, che continuerà ad allenarsi in Val Senales da martedì 22 a venerdì 25 ottobre.