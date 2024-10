Russia, la moglie di Navalny sfida Putin: “Mi candiderò alle presidenziali” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Yulia Navalnaya intende sfidare Vladimir Putin e diventare prossimo presidente della Russia. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista alla Bbc. Nel lanciare Patriot, il libro di memorie che suo marito Alexei Navalny stava scrivendo prima di morire, Yulia ha ribadito i suoi piani di continuare la sua lotta per la democrazia. Quando L'articolo Russia, la moglie di Navalny sfida Putin: “Mi candiderò alle presidenziali” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Yulia Navalnaya intendere Vladimire diventare prossimo presidente della. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista alla Bbc. Nel lanciare Patriot, il libro di memorie che suo marito Alexeistava scrivendo prima di morire, Yulia ha ribadito i suoi piani di continuare la sua lotta per la democrazia. Quando L'articolo, ladi: “Mi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

