Rozzano piange Manuel Mastrapasqua, funerali in una chiesa affollata per la vittima di una rapina (Di lunedì 21 ottobre 2024) Oggi, la comunità di Rozzano, alle porte di Milano, si è unita nel dolore per la tragica scomparsa di Manuel Mastrapasqua, un uomo di 31 anni assassinato in un'aggressione avvenuta alcuni giorni fa. I funerali si celebrano nella chiesa evangelica Veritas, dove amici, familiari e cittadini hanno reso omaggio a una vita spezzata in modo violento. L'evento ha suscitato grande commozione e ha portato il sindaco Gianni Ferretti a dichiarare lutto cittadino in segno di rispetto per la vittima. L'ultimo saluto a Manuel Il feretro di Manuel è stato accolto con palloncini bianchi e azzurri vicino alla chiesa, un gesto simbolico che rappresenta l'amore e il supporto della comunità.

Rozzano - l’ultimo saluto a Manuel Mastrapasqua : in centinaia al culto funebre - Ad accogliere l'arrivo del feretro tantissimi palloncini bianchi e blu lasciati dai ragazzi di Area 51, con una scritta in ricordo di Manuel che volerà in cielo al termine del culto che sarà celebrato dal Pastore Keith Jones. Sul piazzale ci sono moltissimi amici e conoscenti e tante telecamere, tutte rigorosamente all'esterno della chiesa per volere della famiglia. (Ilgiorno.it)

Manuel ucciso a Rozzano . Raccolta fondi per la famiglia : "Non ti dimenticheremo" - Anche noi, che non ti abbiamo mai conosciuto, non ti dimenticheremo mai". Dalla raccolta fondi alle cuffie da indossare agli eventi sportivi; il dolore per la tragica e assurda morte di Manuel Mastrapasqua continua a sollevare ondate di commozione a Rozzano e non solo. C’è chi dona anche solo 5 euro, ma vuol far sentire la sua presenza, e chi dona mille euro: tanti restano anonimi e tanti ... (Ilgiorno.it)

Rozzano Calcio in campo con le cuffie per Manuel Mastrapasqua - il ricordo della squadra dopo l'omicidio - Il Rozzano Calcio ha deciso di compiere un gesto in memoria di Manuel Mastrapasqua, ucciso lo scorso 11 ottobre. L'invito a dire no alla violenza. (Notizie.virgilio.it)