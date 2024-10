Premier League 2024/25, il Nottingham torna a vincere: Crystal Palace battuto 1-0 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo tre partite a digiuno, con soli due punti conquistati, il Nottingham Forest torna a vincere in Premier League e lo fa con il risultato di 1-0 contro il Crystal Palace. Nella partita che chiude l’ottava giornata di campionato, al City Ground, è un gol di Wood al 65? a regalare i tre punti ai padroni di casa, che salgono a quota 13 punti in classifica e agganciano il Tottenham. Terza sconfitta consecutiva per il Palace, che rimane a quota 3 punti. Solamente Southampton e Wolves (1) hanno fatto peggio finora. Non saranno turni facili i prossimi per le due squadre. Il Nottingham dovrà far visita al Leicester, mentre il Crystal Palace ospiterà il Tottenham. Premier League 2024/25, il Nottingham torna a vincere: Crystal Palace battuto 1-0 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo tre partite a digiuno, con soli due punti conquistati, ilForestine lo fa con il risultato di 1-0 contro il. Nella partita che chiude l’ottava giornata di campionato, al City Ground, è un gol di Wood al 65? a regalare i tre punti ai padroni di casa, che salgono a quota 13 punti in classifica e agganciano il Tottenham. Terza sconfitta consecutiva per il, che rimane a quota 3 punti. Solamente Southampton e Wolves (1) hanno fatto peggio finora. Non saranno turni facili i prossimi per le due squadre. Ildovrà far visita al Leicester, mentre ilospiterà il Tottenham./25, il1-0 SportFace.

