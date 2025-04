.com - A Real Pain, recensione: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg e l’appuntamento con il destino in un dramedy on the road

La nostradi A, seconda opera da regista di: la forza del ricordo in unmovie che scava nel passato per capire il futuro e unpremiato con l’OscarUn “dolore autentico”, per dirla satiricamente all’italiana, deve averlo provato Macaulayvedendo suo fratello minorevincere l’Oscar di Miglior Attore non Protagonista per Adi.La statuetta a, arrivata a completamento di un en plein che lo ha visto portare a casa anche Golden Globe e BAFTA, è ampiamente meritata. Lo ha riconosciuto anche il fratello in una ormai celebre intervista, basata proprio sul successo crescente di A, che dimostra proprio la capacità di entrambi di sapersi adattare e apprezzare vicendevolmente a seconda del contesto che occupano.