Salernitana Iervolino fissa il premio salvezza Ecco a quanto ammonta la cifra per evitare la Serie C

Salernitana, Iervolino fissa il premio salvezza. Ecco a quanto ammonta la cifra per evitare la Serie C Aumenta sempre più l'incubo di una eventuale retrocessione in Serie C della Salernitana pur di non scendere in Serie C attualmente pernultima con 30 punti a -2 dalla zona play-out e -4 dalla zona salvezza. Per provare a .

Iervolino alza la posta: premio salvezza ai calciatori - La Salernitana ha fissato il premio salvezza. Iervolino ha stanziato 3 milioni da distribuire ai calciatori, se riusciranno ad evitare l'etichetta dei peggiori della storia granata. Nella storia ... (salernotoday.it)

Iervolino assente, Milan e Valentini incontrano la squadra: "Ribadiamo: vogliamo gruppo assatanato" - A parlare, a microfoni spenti, è l’amministratore delegato Maurizio Milan. Il numero tre della Salernitana, dopo Iervolino e Busso, ha incontrato la squadra nel Centro Sportivo Mary ... (tuttosalernitana.com)

Iervolino: «Ho messo 50 milioni nella Salernitana e mi criticano. Mi sento triste e infelice» - Non devono essere giorni facili per Iervolino, presidente della Salernitana. Dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta, il club è sprofondato (per responsabilità del presidente) in una confusione ... (ilnapolista.it)