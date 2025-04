Sololaroma.it - Caos in Turchia, tre giornata di squalifica per Mourinho: stangata per Foti

Alla fine, Josépuò tirare un mezzo sospiro di sollievo. Dopo le scene infuocate del post-partita tra Fenerbahçe e Galatasaray in Coppa di, e le prime indiscrezioni che parlavano di una maxitra le 5 giornate e i 3 mesi, il verdetto è stato più morbido del previsto: lo Special One dovrà restare fermo per tre partite e pagare una multa da 7.000 euro.La provocazioneA pesare sulla decisione è stata la riconosciuta provocazione di Okan Buruk, tecnico del Galatasaray, che avrebbe esultato in faccia ae lo avrebbe insultato. La reazione del portoghese – quel “pizzicotto al naso” diventato virale – è arrivata solo in risposta a un atteggiamento considerato scatenante da parte dell’avversario. Una lettura che ha evidentemente alleggerito la posizione dello Special One davanti alla commissione disciplinare.