Nerdpool.it - NerdPool incontra Mark Williams/Arthur Weasley

Il mondo di Harry Potter continua a incantare generazioni di fan, e quando la magia prende vita, l’emozione è indescrivibile. Il 15 marzo, l’Oblivion Food and Drink, il locale più incantato della Sicilia, in collaborazione col mitico shop Always Wands, ha ospitato un evento straordinario con un ospite d’eccezione:, l’attore che ha dato il volto all’indimenticabile, il padre affettuoso di Ron nella saga cinematografica.Tra l’entusiasmo dei Potterheads e l’atmosfera magica del locale, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare, che ci ha raccontato della sua esperienza nel mondo di Harry Potter.Ecco cosa ci ha rivelato!Come ha influito sulla tua carriera interpretarenella stra famosa saga di Harry Potter?Sono stato molto felice ed ho accolto con piacere il ruolo diperché rappresenta valori fondamentali e sicuramente mi ritengo soddisfatto nel naturale svolgersi della mia carriera, l’affetto dei fan è sempre tantissimo ed anche l’occasione di vivere eventi come questo lo dimostrano.