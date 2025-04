Mourinho arriva la squalifica per tre giornate per l’ex Inter dopo il caso Buruk | i dettagli

Mourinho, l’ex allenatore dell’Inter sarà squalificato per tre giornate dopo il caso Buruk: le ultimel’ex allenatore dell’Inter José Mourinho è stato squalificato per tre partite dopo aver aveva tirato il naso all’allenatore del Galatasaray Okan Buruk che era finito a terra. La squalifica, decisa dal giudice sportivo a partire dal 3 aprile, è stata motivata come ‘aggressione’. L’allenatore avversario è caduto in modo evidente, e Mourinho avrebbe potuto affrontare una sanzione di fino a cinque giornate.Alla fine, secondo quanto riportano le fonti turche, sono state inflitte soltanto tre giornate di squalifica, poiché l’atteggiamento di Okan Buruk è stato ritenuto ‘provocatorio’. Anche Salvatore Foti, il vice di Mourinho, ha ricevuto una squalifica di quattro turni per insulti pronunciati al termine della stessa partita. Internews24.com - Mourinho, arriva la squalifica per tre giornate per l’ex Inter dopo il caso Buruk: i dettagli Leggi su Internews24.com di Redazioneallenatore dell’saràto per treil: le ultimeallenatore dell’Joséè statoto per tre partiteaver aveva tirato il naso all’allenatore del Galatasaray Okanche era finito a terra. La, decisa dal giudice sportivo a partire dal 3 aprile, è stata motivata come ‘aggressione’. L’allenatore avversario è caduto in modo evidente, eavrebbe potuto affrontare una sanzione di fino a cinque.Alla fine, secondo quanto riportano le fonti turche, sono state inflitte soltanto tredi, poiché l’atteggiamento di Okanè stato ritenuto ‘provocatorio’. Anche Salvatore Foti, il vice di, ha ricevuto unadi quattro turni per insulti pronunciati al termine della stessa partita.

Mourinho, arrivata la squalifica per tre giornate dopo il caso Buruk - José Mourinho aveva tirato il naso all'allenatore del Galatasaray che era finito a terra: arrivata la sanzione ... (fcinter1908.it)

Mourinho, riconosciuta la provocazione di Buruk: quante giornate ha preso - Il caos nel post partita del derby di coppa con il Galatasaray costa caro anche per diversi membri dello staff del portoghese, tra cui il vice Salvatore Foti ... (corrieredellosport.it)

Mourinho rischia una maxi squalifica in Turchia, mentre diventa un candidato per il Brasile - José Mourinho ha preso per il naso Okan Buruk al termine di Fenerbahce-Galatasaray dei quarti di Coppa di Turchia. Il portoghese adesso rischia una squalifica lunghissima, ma in attesa del verdetto ... (fanpage.it)