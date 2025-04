Torna il grecale allerta meteo gialla in Toscana per domenica

Firenze, 5 aprile 2025 – Scatta una nuova allerta meteo di colore giallo su tutta la Toscana per il vento forte. Il grecale ha dato una brevissima tregua concedendo due giorni da primavera inoltrata con 26 gradi di massima a Castelmartini (Pistoia), 25 a Firenze e alla stazione Candia a Massa. L'avviso di criticità gialla per vento è stato emanato dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale e avrà valore dalle 12 di domenica 6 aprile e fino alla mezzanotte. Per la giornata sabato, niente da segnalare, ma dalla tarda mattinata di domani venti da Nord Est in rapido rinforzo faranno registrare raffiche fino a 60-80 chilometri orari. Il fenomeno sarà possibile su tutte le aree del territorio toscano. Possibile raffiche ancora più forti sui rilievi dell'Appennino, sulle zone sottovento in alta collina, sulla costa e nell'Arcipelago.

