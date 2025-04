Metropolitanmagazine.it - Il giudice chiude gli account social di Wanda Nara, ma lei si vendica su OnlyFans e il sito va in crash

Il tribunale argentino ha emesso un provvedimento cautelare che ha un impatto diretto sulla presenza digitale di: tutti i suoiInstagram, TikTok e Facebook dovranno essere sospesi per i prossimi 30 giorni. Inoltre, nella stessa sentenza, è stata fissata una nuova data per la consegna delle figlie Isabella e Francesca a Mauro Icardi. A quanto pareavrebbe nuovamente violato un ordine precedentemente accettato, non assicurandosi che le bambine partecipassero a un evento importante per ricongiungersi con il padre. Attraverso una storia Instagram, forse una delle ultime,ha annunciato il suo sbarco su. La Corte ha stabilito che tale atteggiamento ostacola il processo di riavvicinamento tra padre e figlie e viola i diritti dei minori. Considerata la situazione, il tribunale ha deciso di imporre una misura cautelare che prevede la sospensione di tutti glimedia dell’imprenditrice per un periodo di 30 giorni.