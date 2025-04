Autismo Salvatore Cimmino | Costruire una comunità educante

Autismo Campania OnlusCardito. «Il nostro obiettivo è quello di continuare a Costruire una comunità educante capace di andare oltre qualsiasi diagnosi. E' stato un bel momento di festa e solidarietà». Così Salvatore Cimmino, presidente di Autismo Campania Onlus, che il 2 aprile, presso il Parco Taglia di Cardito, ha organizzato un bellissimo evento in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza sull'Autismo.Animazione, gonfiabili, pet therapy, aree tematiche, laboratori di pizza e consegna di uova pasquali a tutti i bambini presenti. Un momento speciale, con il patrocinio morale del comune di Cardito, all'insegna della gioia, dell'inclusione e della condivisione che ha visto grande partecipazione.

