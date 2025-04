Ucraina Zelensky critica l' ambasciata Usa | Reazione debole al grave attacco russo sulla città di Kryvyi Rih

Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Zelensky critica l'ambasciata Usa: "Reazione debole al grave attacco russo sulla città di Kryvyi Rih" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il raid ha provocato 19 vittime, tra cui 6 bambini. Il presidente ucraino: "Mosca non vuole la tregua". L'accusa di Parigi e Londra: "Putin continua a tergiversare, dia una risposta agli Stati Uniti". Media: "Macron pronto a rappresentare l'Europa in colloqui con il leader del Cremlino"

